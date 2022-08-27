"Циганський король" відкладає свою пенсію

Тайсон Ф'юрі вже двічі оголошував про закінчення своєї кар'єри. . Спочатку – перед поєдинком, а згодом – після того, як ненадовго оголосив про своє повернення у серпні.

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Багато експертів прогнозували, що "Циганський король" зацікавлений у переможцю реваншу Усик – Джошуа. Мовляв, він планує вийти на ринг з найсильнішим.

Український боксер вдруге переміг Ентоні Джошуа 20 серпня. Олександр звернувся до Тайсона після свого тріумфу, той відразу ж йому зухвало відповів.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман раніше повідомляв, що Ф'юрі дали час до 26 серпня для прийняття рішення.

За інформацією ЗМІ, Тайсон через своїх промоутерів повідомив WBC, що все ж вирішив продовжувати виступи у боксі. Однак боксерська організація відклала офіційне оголошення про це рішення до 2 вересня.

Маурісіо Сулейман у своєму твітері повідомив, що офіційне рішення щодо позиції Ф'юрі відкладається через смерть двоюрідного брата боксера.

WBC, визнаючи трагедію, яка сталася в родині Ф’юрі, у зв'язку з цим вирішила відтермінувати на один тиждень, до п’ятниці, 2 вересня, офіційне рішення Тайсона Ф’юрі щодо його статусу чемпіона у важкій вазі,

– написав він.

Ф'юрі вже неодноразово заявляв, що вийти на ринг його змусять лише великі гроші. Тож за поєдинок з Усиком він просить пів мільярда доларів.

До слова. У разі організації бою з Ф'юрі Усик змагатиметься за статус абсолютного чемпіона лише у своєму п'ятому поєдинку в дивізіоні. Раніше у хевівейті українець перемагав американця Чезза Візерспуна, британця Дерека Чисору та двічі - ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.