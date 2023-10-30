Забыл, когда бой с Усиком: после нокдауна от Нганну Фьюри испытывает проблемы с памятью

"Цыганский король" обещал победить Фрэнсиса Нганну и Александра Усика во время одного боя. Однако после противоречивой победы в Эр-Ряде весь гонор Тайсона Фьюри куда-то улетучилась.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел очень слабый бой против дебютанта боксерского ринга Фрэнсиса Нганну. Судьи раздельным решением отдали победу "Жадному пузу", но многие эксперты не согласны с таким результатом мегафайта.

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Забывчивость Фьюри

После такой унизительной победы тщеславного Фьюри было трудно узнать. И дело не в синяках на лице "Цыганского короля". Вдруг Тайсон забыл свои обещания поскорее завершить дела с Усиком. Более того, он даже не вспомнил дату боя за абсолют, прописанную в контракте.

"Я ничего не знаю. Когда организаторы все выяснят, тогда у нас будет следующий бой. А до этого счастливые дни. У меня нет никаких рассечений. Посмотрите на меня. Разве вы видите рассечение? У меня есть небольшая царапина на лбу, но рассечение нет. Только маленькая царапина и все. Организаторы разберутся с этим тогда, когда разберутся. А по сей день это мне неинтересно.

Я раньше уже говорил, чтобы после боя с Нганну меня не беспокоили по поводу бокса. Я уеду домой, отдохну, проведу время с детьми. Меня не было 12 недель. У меня есть новорожденный ребенок, которого я видел трижды, а ему уже шесть недель. Я сделал свою работу, мне заплатили, а теперь – счастливые дни. Я двигаюсь к следующему поединку. Мне за него заплатят, и я перейду к следующему. Мне больше нечего добавить", – рассказал Фьюри.

Напомним, что перед боем с Нганну менеджер Фьюри Спенсер Браун настаивал, что мегафайт за абсолют должен состояться 23 декабря этого года. Только тяжелые травмы могли помешать проведению поединка. Однако по словам Тайсона, у него легкие царапины. Почему же он вдруг забыл о 23 декабря? Может быть, это нокдаун от Нганну так подействовал на память Фьюри?

Команда Фьюри планирует перенести бой с Усиком

Отметим, что украинский чемпион Александр Усик разоблачил на лжи промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, который пытается перенести "Бой века". Также о фиксированной дате боя Усик – Фьюри, которая прописана в контракте, напомнил генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.