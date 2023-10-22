В конце сентября чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за абсолютное чемпионство. Дату поединка должны объявить сразу после выставочного боя "Цыганского короля" и звезды UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

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Бой состоится по плану

По информации инсайдеров, назывались две даты поединка за абсолют: 23 декабря 2023 или январь 2024-го. Однако менеджер "Жадного пуза" Спенсер Браун категорически настаивает на первой дате боя.

Его слова опровергли заявление Усика, рассказывающего, что на подготовку к бою ему нужно 14 недель тренировочного лагеря.

"Могу заверить вас, что это не так. Я вам категорически могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся.

Вчера вечером мы обсудили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы на полную готовимся к 23 декабря", – заявил Браун.