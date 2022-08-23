Красюк: Ты чемпион

Александр Красюк, промоутер Усика, прокомментировал поведение Энтони. Он рассказал, что сказал британцу во время пресс-конференции.

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"Он проходил мимо меня, я его позвал, говорю: "Хэй, Джей, минуту. Все нормально, не волнуйся". Он отвечает: "Я не расстраиваюсь. Я не понимаю, почему не смог победить.

Я сказал: "Иди сюда". Мы сели на лестнице, которая выходит на сцену. Я говорю: "Ты чемпион, тебе не должно быть стыдно. Ты выложился в ринге, отдал себя на сто процентов", – сказал промоутер.

По словам Красюка, он очень хорошо относится к британскому боксеру.

Меня спрашивали журналисты, что думаю о поведении Джошуа. Я ответил, что у меня полное сердце любви к этому человеку, и я его очень сильно, крепко обниму, когда встречу,

– добавил Александр.

Истерика Джошуа после реванша с Усиком