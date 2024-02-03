"Жалкий трус": тренер Усика потроллил Фьюри забавной карикатурой из-за сорванного мегафайта

3 февраля 2024, 13:43
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Источник:

Инстаграм Сергея Лапина

Многострадальный бой за абсолют в супертяжелом весе во второй раз откладывается. В обоих случаях виновником переноса битвы был напыщенный Тайсон Фьюри.

Грандиозный бой двух чемпионов хевивейта перенесен из-за рассечения, которое получил "Цыганский король" во время спарринга. До мегафайта в Эр-Рияде оставалось две недели.

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Чемпион WBC успел извиниться перед командой Усика, но сразу же наехал на украинского чемпиона, опубликовав хайповый пост.

Ответ британцу не заставил себя ждать. Сергей Лапин, менеджер и тренер Александра Усика, высмеял "Цыганского короля" остроумной карикатурой, придумав новое меткое прозвище.

На рисунке изображен Усик в образе кролика, который держит за шиворот свинью – Фьюри.

Трусливое "Пузо". Мы знаем, кто настоящий чемпион, а кто просто жалкий трус,
– подписал свой пост Лапин.

Лапин высмеял Фьюри / instagram.com/serge_lapin

Сорванный мегафайт: последние новости

  • Напомним, что бой за абсолют должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде. Сейчас новая дата поединка неизвестна. По мнению легендарного Леннокса Льюиса, для восстановления Фьюри понадобится три месяца. Поэтому раньше лета бой не состоится.
  • Представители украинца рассматривали замену Фьюри на Хрговича – хорват является обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Усик. Вполне вероятно, что Александр проведет следующий бой против непобежденного Хрговича.
Автор: Сергій Шаховець