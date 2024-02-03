"Жалкий трус": тренер Усика потроллил Фьюри забавной карикатурой из-за сорванного мегафайта

Многострадальный бой за абсолют в супертяжелом весе во второй раз откладывается. В обоих случаях виновником переноса битвы был напыщенный Тайсон Фьюри.

Грандиозный бой двух чемпионов хевивейта перенесен из-за рассечения, которое получил "Цыганский король" во время спарринга. До мегафайта в Эр-Рияде оставалось две недели.

Читайте также "Не верю": что говорит промоутер Джошуа на травму Фьюри перед боем с Усиком

Чемпион WBC успел извиниться перед командой Усика, но сразу же наехал на украинского чемпиона, опубликовав хайповый пост.

Ответ британцу не заставил себя ждать. Сергей Лапин, менеджер и тренер Александра Усика, высмеял "Цыганского короля" остроумной карикатурой, придумав новое меткое прозвище.

На рисунке изображен Усик в образе кролика, который держит за шиворот свинью – Фьюри.

Трусливое "Пузо". Мы знаем, кто настоящий чемпион, а кто просто жалкий трус,

– подписал свой пост Лапин.

Лапин высмеял Фьюри / instagram.com/serge_lapin

Сорванный мегафайт: последние новости