Грандіозний бій двох чемпіонів хевівейту перенесений через розсічення, яке отримав "Циганський король" під час спарингу. До мегафайту в Ер-Ріяді залишалося два тижні.

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Чемпіон WBC встиг попросити вибачення перед командою Усика, але одразу ж наїхав на українського чемпіона, опублікувавши хайповий пост.

Відповідь британцю не забарилася. Сергій Лапін, менеджер та тренер Олександра Усика, висміяв "Циганського короля" дотепною карикатурою, придумавши нове влучне прізвисько.

На малюнку зображений Усик в образі кролика, який тримає за комір свиню – Ф'юрі.

Боягузливе "Пузо". Ми знаємо, хто справжній чемпіон, а хто просто жалюгідний боягуз,

– підписав свій пост Лапін.

Лапін висміяв Ф'юрі / instagram.com/serge_lapin

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