Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями относительно переноса поединка. Он не думает, что Тайсон Фьюри специально нанес себе повреждение головы, чтобы 17 февраля не выходить на бой против Александра Усика за все титулы супертяжелого веса.

Смотрите также Бой Усик – Фьюри официально перенесли из-за травмы британца: когда объявят новую дату поединка

Что говорит промоутер Джошуа о переносе боя Усик – Фьюри

"Верить в конспирологические теории... Вы должны думать, что Тайсон попросил кого-то рассечь себе голову после 7 недель подготовки к бою, который принесет ему целое состояние.

В это я не верю. Это просто жуткий инцидент, случайность. Усику, Фьюри и организаторам не повезло", – считает Хирн.

Перенос боя: главное

Бой снова перенесли из-за восстановления Тайсона Фьюри. Он получил рассечение во время тренировки. В сети показали, как выглядит Тайсон после ранения.

Организаторы поединка Усик – Фьюри официально сообщили о переносе боя. После того как медицинская бригада оценит степень повреждения Фьюри, появится более четкое представление о сроках восстановления, добавили там.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал информацию, что Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга. Он назвал британца трусом.