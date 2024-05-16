Папа Римский благословил чемпионский пояс, за который будут драться Усик и Фьюри
16 мая 2024, 18:10Читати новину українською
Источник:Маурисио Сулейман
Все меньше времени остается до исторического события в мире бокса. Непобежденные звезды хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик в Эр-Рияде определят абсолютного чемпиона мира.
Накануне поединка Папа Римский Франциск благословил чемпионский пояс по версии WBC, который получит победитель битвы Усик – Фьюри. Фрагментом видео встречи с понтификом поделился президент организации Маурисио Сулейман.
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Чемпионский пояс получил благословение
Папа Римский перекрестил чемпионский пояс и поочередно коснулся портретов чемпионов. После этого он передал пояс Маурисио Сулейману.
Смотрите видео, как Папа благословил пояс WBC
Усик против Фьюри: главные события
- Напомним, что грандиозное боксерское шоу состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Главным событием вечера станет поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
- Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Недавно стали известны гонорары боксеров за исторический бой. Интересно, что Усик получит рекордные 34 миллиона долларов. Ранее ни один из украинских боксеров не получал такие суммы.
- 16 мая Усик и Фьюри проведут последнюю пресс-конференцию накануне боя.