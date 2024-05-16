Папа Римский благословил чемпионский пояс, за который будут драться Усик и Фьюри

Все меньше времени остается до исторического события в мире бокса. Непобежденные звезды хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик в Эр-Рияде определят абсолютного чемпиона мира.

Накануне поединка Папа Римский Франциск благословил чемпионский пояс по версии WBC, который получит победитель битвы Усик – Фьюри. Фрагментом видео встречи с понтификом поделился президент организации Маурисио Сулейман.

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Чемпионский пояс получил благословение

Папа Римский перекрестил чемпионский пояс и поочередно коснулся портретов чемпионов. После этого он передал пояс Маурисио Сулейману.

Смотрите видео, как Папа благословил пояс WBC

Усик против Фьюри: главные события