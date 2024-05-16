Напередодні поєдинку Папа Римський Франциск благословив чемпіонський пояс за версією WBC, який отримає переможець битви Усик – Ф'юрі. Фрагментом відео зустрічі з понтифіком поділився президент організації Маурісіо Сулейман.

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Чемпіонський пояс отримав благословення

Папа Римський перехрестив чемпіонський пояс та по черзі торкнувся портретів чемпіонів. Після цього він передав пояс Маурісіо Сулейману.

Дивіться відео, як Папа благословив пояс WBC

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