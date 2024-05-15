Это событие станет эпохальным. Впервые в истории дивизиона на кону будут стоять все четыре чемпионских титула главных мировых боксерских организаций – WBC, WBA, IBF и WBO.

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Сколько денег Усик и Фьюри получат за бой

Такой статус поединка будет иметь и соответствующую оплату от организаторов. Они очень высоко оценили это событие и подписали с боксерами контракты, по которым каждый из них получит рекордные гонорары в своей карьере.

Несмотря на то, что сейчас тремя поясами владеет украинец, а британец только одним, больше за бой получит именно "Цыганский король". Его гонорар будет почти ровно вдвое больше.

Сообщается, Тайсон Фьюри заработает за поединок 69 миллионов долларов, а Александр Усик – 34. Это гарантированные суммы, которые не будут зависеть от результатов продажи телетрансляции битвы, что для звезд бокса является обычной практикой.

Интересно. Это также рекордный гонорар в истории украинского бокса. Несмотря на тотальную доминацию братьев Кличко в хевивейте в течение десятилетия, они никогда не имели такой уровень доходов.

Напомним, что официальным транслятором поединка Усик – Фьюри в Украине является медиаплатформа Megogo. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, обзор всех главных событий в день боя и видеообзор после его завершения.