Накануне поединка Папа Римский Франциск благословил чемпионский пояс по версии WBC, который получит победитель битвы Усик – Фьюри. Фрагментом видео встречи с понтификом поделился президент организации Маурисио Сулейман.

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Чемпионский пояс получил благословение

Папа Римский перекрестил чемпионский пояс и поочередно коснулся портретов чемпионов. После этого он передал пояс Маурисио Сулейману.

Смотрите видео, как Папа благословил пояс WBC

Усик против Фьюри: главные события

  • Напомним, что грандиозное боксерское шоу состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Главным событием вечера станет поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
  • Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Недавно стали известны гонорары боксеров за исторический бой. Интересно, что Усик получит рекордные 34 миллиона долларов. Ранее ни один из украинских боксеров не получал такие суммы.
  • 16 мая Усик и Фьюри проведут последнюю пресс-конференцию накануне боя.