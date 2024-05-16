Они в очном противостоянии определят первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте за последнюю четверть века. Никогда ранее в истории дивизиона на кону не стояли все четыре чемпионских титула главных мировых боксерских организаций – WBC, WBA, IBF и WBO.

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Абсолютная уверенность в себе от Усика

Своими ожиданиями от эпохального поединка поделился украинский боксер Александр Усик. Он, излучая уверенность в своих силах, рассказал в каком состоянии находится сейчас и признался, что не может дождаться исторической битвы.

Я хорошо себя чувствую. Бой с Фьюри – большое событие для меня, моей семьи и моей страны. Я не могу дождаться. Я не думаю о нокауте. Мое внимание сосредоточено на боксе. Если смогу, это будет нокаут. Если нет, то это будет победа в 12 раундах,

– сказал Усик.

Также украинский боксер прокомментировал постоянный трэш-ток от Тайсона Фьюри. Он заявил, что не обращает внимание на игры разума от британца и, несмотря на все, с уважением относится к будущему сопернику.

"Он хорош в разговорах. Для меня это не имеет значения. На меня это не влияет. Выступление Тайсона против Нганну не имеет значения для меня, потому что со мной Фьюри будет другим. Возможно, для меня Фьюри проще Джошуа, а может и нет. Посмотрим.

Я уважаю Тайсона. Я уважаю всех своих оппонентов. Я уважаю людей. Если оппонент говорит плохие слова, то это его проблема, а не моя. Не если, а когда я выиграю Фьюри, я стану абсолютным чемпионом во второй раз. Это будет потрясающий бой", – заверил украинец.

Интересно. Накануне стало известно, какой гонорар получат боксеры за "бой века". Суммарно он составит более, чем 100 миллионов долларов, и большая доля из них достанется "Цыганскому королю".

Напомним, что поединок состоится на "Kingdom Arena" и начнется ориентировочно не ранее 00:30 в ночь с 18 на 19 мая. Официальный транслятор – медиаплатформа Megogo, на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, обзор главных событий в день боя и видеообзор после его окончания.