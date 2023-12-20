Ранее обижал украинца: с кем готовится Фьюри к "бою века" против Усика

Тайсон Фьюри, как и Александр Усик, готовится к поединку за абсолют. Британец открыл фамилию одного из своих спарринг-партнеров.

Известный журналист Майкл Бенсон опубликовал фотографию, на которой Тайсон Фьюри позирует с одним из своих спарринг-партнеров. На фото видно, что одним из боксеров, помогающих "Цыганскому королю" готовиться в тренировочном лагере к бою за абсолют против Александра Усика, является Мозес Итаума.

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Кто помогает Фьюри в тренировочном лагере

Помощнику британца всего 18 лет. В таком юном возрасте боксер уже носит статус непобедимого. Ведь за его спиной уже 7 успешных поединков на профессиональном ринге. Интересно, что одна из этих побед была завоевана в бою против украинца Константина Довбищенко.

Отметим, что Фьюри перед началом тренировочного лагеря собрался во время отдыха с семьей в Саудовской Аравии, где и состоится поединок против Усика.

У боксеров еще достаточно времени, чтобы лучше подготовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Их встреча на одном ринге запланирована на 17 февраля нового 2024-го года.

Команды обоих боксеров ставят на победу своих бойцов. А объективные люди из мира бокса разделились на два лагеря. Одни уже отдают победу Усику, а другие – Фьюри, владеющему поясом WBC, которого не хватает украинцу для статуса абсолютного чемпиона планеты.

Ранее в команде украинского чемпиона уверяли, что будет достаточно сложно найти спарринг-партнеров для Усика, который будет максимально похож на параметры "Цыганского короля".

В контракте боя Усик – Фьюри прописанный реванш . Поэтому поклонники бокса увидят не один долгожданный поединок, а два. Украинец уже заявлял если победа в первой встрече будет за ним, то он не будет препятствовать организации реванша. Александр готов дважды сразиться с британцем.

Вероятно, что после этой встречи Усик еще и дебютирует в профессиональном футболе. У Александра есть контракт с житомирским Полесьем, который в сезоне-2023/2024 дебютировал в УПЛ.