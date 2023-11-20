Официально финальную дату боя Усик – Фьюри объявили во время пресс-конференции 16 ноября в Лондоне. Боксеры наконец-то ударили по рукам по поводу окончательной встречи на ринге. Бойцы подраются 17 февраля 2024 года. Хотя до этого было несколько вариантов с датами поединка, но остановились совсем на другом.

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Усик: Это вопрос к моему промоутеру или менеджеру.

Боксеры еще не провели первый бой, как журналистов интересуются уже вопросы о реванше. Александр ответил, дал бы Тайсону второй шанс, если бы победил в первой встрече в Саудовской Аравии.

Даю ли я реванш Фьюри, если одержу победу над ним? Это вопрос к моему промоутеру или менеджеру. Но не ко мне. Хотел бы я лично дать ему реванш? Да, конечно, хотел бы,

– ответил украинский чемпион мира.

Интересно, каков был бы ответ Фьюри? Ведь британец постоянно издает громкие заявления, не подтверждаемые действиями.

Следует отметить, что в контракте боя есть пункт о реванше. Поэтому сторонников бокса ждет не одна, а две встречи Усика и Фьюри. Хотя сначала долгое время стороны не могли договориться даже об одном поединке.

Напомним, что "Жадное пузо" владеет поясом WBC, которого так не хватает украинцу для звания абсолюта в хевивейте. Хотя британец даже не дает намека на возможную победу Усика, он уверяет, что размажет Александра на ринге или просто покажет, как нужно боксировать в этом дивизионе.