Одним из лидеров первой части УПЛ сезона-2023/2024 стало житомирское Полесье, являющееся абсолютным дебютантом в элите украинского футбола. Команда Калитвинцева потерпела лишь три поражения в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

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Усик планирует сыграть за Полесье в 2024 году

Такие успехи не оставил без внимания украинский чемпион Александр Усик, также имеющий действующий контракт с амбициозным клубом. Он поздравил Полесье с завершением первой части сезона УПЛ и заявил, что в 2024 году будет готов сыграть за житомирский коллектив и, наконец, официально дебютировать в профессиональном футболе:

Была невероятная половина сезона. Вы все молодцы, вы все отдавались по полной. Вы отдаетесь там, на поле, я отдаюсь в своем спортивном зале, чтобы порадовать всех нас, себя и всю нашу страну.



Я знаю и думаю, что в следующем сезоне мы будем вместе выходить на поле, бороться и побеждать. Сил, радости и победы. Геннадий Владиславович, вы красавчик.

Напомним, что Александр Усик готовится к бою с Тайсоном Фьюри, в котором будет определяться первый абсолют в истории сверхтяжелого веса в эпоху четырех поясов. Сражение состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии.

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Смотрите видео с обращением Усика к Полесью

Справка. Свой следующий матч в УПЛ Полесье сыграет 24 февраля с Рухом, который также провел мощную первую часть сезона и занимает шестое место в турнирной таблице.