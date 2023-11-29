"Бой век" состоится в Саудовской Аравии, а пока боксеры подогревают интерес к их поединку. Для звания абсолюта Александру Усику не хватает только одного пояса WBC, которым как раз владеет Цыганский король.

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Климас: Я не сомневаюсь, что Александр победит

Менеджер украинца Эгис Климас назвал проблему, с которой может столкнуться команд украинского чемпиона мира из-за стиля ведения бокса его будущего соперника.

Представитель Усика рассказал, за счет чего "Жадное пузо" побеждает своих соперников и заговорил о непростом бое для Александра.

"Мы долго-долго работали над тем, чтобы получить это сражение, и наконец нам это удалось. Однозначно, это будет непростой поединок. Пожалуй, это будет самый тяжелый бой в карьере Александра. Он уверен в себе, но в то же время он хорошо знает, что впереди будет много работы. Он трудолюбивый, хороший спортсмен и очень хороший боец", – сказал менеджер Усика.

Будет нелегко найти спарринг-партнеров, потому что Тайсон Фьюри очень высок, с большой дистанцией, у него очень неуклюжий стиль и он тяжел, поэтому это будет самым большим вызовом. Но я не сомневаюсь, что Александр победит. Факторами будут его работа ног, его интеллект, боксерский IQ. Я бы даже не сказал, что у Фьюри есть большая сила. У него большой вес и он опирается на бойцов. Вот как он их побеждает. Но победить Александра будет непросто,

– заявил Климас.

С этим утверждение точно не согласился бы Фьюри и его команда. Тайсон и его отец постоянно выдают одиозные заявления, в которых идет речь исключительно о победе над Усиком. Британец даже не предполагает, что может поиграть украинскому оппоненту.

Напомним, что в контракте боя опция реванша, которая позволит побежденному в первом поединке получить еще один шанс. Александр уже заявлял, если в первом бою одержит победу, то позволит Фьюри взять у него реванш.