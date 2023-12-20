Одним из таких атлетов, которые не побоялись посмотреть в лицо врагу, был Александр Усик. Война прямо коснулась его семьи и семейного дома в Ворзеле, где побывали оккупанты. Зато чемпион мира по боксу вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

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Усик не убежал, а стоял с оружием в руках

Лишь после уговоров военных Усик вернулся на ринг. Теперь Александр может похвастаться не только победами в боксе, но и профессиональным контрактом с житомирским Полесьем.

Президент дебютанта УПЛ Геннадий Буткевич напомнил первые дни полномасштабного вторжения и рассказал, как с близкими друзьями были готовы защищать родной край. Здесь владелец футбольного клуба заговорил об Усике, который держался как настоящий мужчина.

Саша Усик, большой спортсмен, надел броник и взял автомат. Не убежал никуда, а рядом со мной, с моими бизнес-партнерами, с нашими пацанами по охране, из числа сотрудников, стоял с оружием. Конечно, это было страшное потрясение. Враг стоял под Киевом. Я вообще был уверен, что вот-вот мы вступим в бой, лично мы здесь в Киевской области, с другой стороны от Ирпеня, Бучи, Бородянки,

– ответил Буткевич.

Отметим, что, несмотря на возвращение в ринг, где сейчас готовится к бою за абсолют против Тайсона Фьюри, Усик продолжает помогать Украине и армии. Александр посещает раненых защитников в госпиталях, ездит на боевые позиции, которые вдохновляют украинских военных.

Напомним, что 17 февраля 2024 года Усик попытается стать абсолютным чемпионом мира по хевивете. Бой против "Цыганского короля" состоится в Саудовской Аравии. Не исключено, что после этого боя украинец дебютирует в УПЛ по футболке житомирского Полесья.

К слову. На зимнее межсезонье Полесье ушло на третье место, набрав 32 очка в 17 турах. Дебютант УПЛ уступает лишь двум баллам лидеру сезона Кривбасса и второму Днепру-1, имеющим равное количество пунктов (по 34 очка).