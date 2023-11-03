Александр Усик специально ради боя Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну посетил Саудовскую Аравию. На глазах украинца чуть не произошла сенсация, когда в 3 раунде "Цыганский король" побывал в нокдауне. Однако судьи по раздельному решению все-таки отдали победу следующему сопернику украинского боксера.

Интересно узнать Миллион отмазок, чтобы отсрочить бой: промоутер Фьюри назвал новую дату встречи с Усиком

Смелый вердикт от "Железного Майка"

Однако удивленное лицо Усика после падения на ринг Фьюри все еще перед глазами болельщиков бокса. Даже после этого момента многие верят в победу Тайсона над украинским чемпионом мира.

Александр готов закрыть рот таким сторонникам британца, которые делают из его единоличного фаворита будущего противостояния за абсолют в хевивейте. Одним из таких фанов "Жадного пуза" является легендарный Майк Тайсон, тоже посетивший бой Фьюри – Нганну.

"Железный Майк" сделал смелый прогноз на победителя боя Усик – Фьюри.

Я думаю, Тайсон Фьюри победит Александра Усика. Да, он побьет его,

– заявил "Железный Майк".

Пока неизвестно, когда именно состоится бой за абсолют. Сначала поговорили о 23 декабря 2023 года. Однако после поединка против Нганну во Фьюри начали заявлять о переносе встречи на следующий 2024 год. В команде британца называли февраль нового года или аж 2 марта 2024-го.

Все началось с того, что появилось информация о травме Тайсона. Украинская команда ждет официальных документов, подтверждающих повреждение британца. Ведь такие слова могут быть лишь очередной отмазкой от Фьюри, который всеми силами откладывает встречу с Усиком, а смел только на публичных заявлениях.