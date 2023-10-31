Однако это далеко не та победа, которой может гордиться Тайсон Фьюри. Тем более что в третьем раунде бывший чемпион UFC отправил британца в нокдаун. На лице "Жадного пуза" читалось его удивление после такого падения.

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Красюк: Мы не соглашались на переноску

После поединка Фьюри признался, что этот нокдаун был не по сценарию шоу, отметив силу и боксерские умения Нганну.

За этим боем в Саудовской Аравии пристально наблюдал в рингсайде Александр Усик, который проведет свой следующий поединок как раз против Тайсона, которого удалось уговорить подраться за абсолют. Ведь Фьюри владеет поясом WBC, которого так не хватает украинцу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира по хевивейту.

После встречи, которая состоялась в ночь с 28 на 29 октября, Усик вышел в ринг. Ожидалось, что в этот момент официально объявят финальную дату поединка за абсолют, но этого не произошло.

Более того, после боя промоутер украинца Александр Красюк, который тоже прилетал на встречу, рассказал, что поединок между Усиком и Фьюри может не состояться 23 декабря 2023 года, как об этом говорилось ранее. Глава K2 Promotions заговорил о травме британца, хотя команда украинского чемпиона мира не соглашалась на перенос абсолюта.

Красюк назвал страну, в которой Усик проведет подготовку к поединку.

Александр хочет сразиться 23 декабря. Мы организовали тренировочный лагерь в Испании. Он нацелен на 23 декабря. Мы не соглашались на перенос, но если Фьюри действительно получил повреждение – что мы можем сделать? Мы бы не хотели побеждать версию Тайсона в бою с Нганну. Это не принесет никакой пользы и уважения. Хотим, чтобы Фьюри был в лучшей форме. Мы думаем не только о поясах. Пытаемся творить историю, а история должна быть зрелищной,

– сказал Красюк.

Украинский промоутер признался, что ненавидит Фьюри за победу над Нганной в его записках. Также Красюк прокомментировал тот момент, что Усик хочет, чтобы Фьюри сделал свой пояс WBC свободным, если откажется от боя в декабре этого года.

Красюк вспомнил момент, когда Фьюри несколько лет назад уже приходилось делать пояс вакантным. Потому украинская команда хорошо знает, как это работает. Хотя украинский боксер, как никто другой, заинтересован в бою против одиозного соперника, который своим поведением привлекает внимание всего мира. Ведь от этого боя выиграют абсолютно все.

Сам Фьюри после боя с Нганну сообщил, что берет перерыв в боксе, чтобы провести время с семьей. Тайсон возложил все обязательства на организаторов боя и даже забыл свои слова, чтобы как можно быстрее провести встречу с Усиком.

Теперь риторика британца снова изменилась. Хотя на ринге "Цыганский король" первым сказал в глаза Александру дату их совместного боя (23 декабря 2023). На что украинец охотно согласился.