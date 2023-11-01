В 3-м из 10 возможных раундов бойцовского шоу Тайсон Фьюри побывал на настиле ринга. Британец был удивлен таким развитием событий. Однако судьи по раздельному решению присудили победу "Цыганскому королю", хотя Фрэнсис Нганну показал очень высокий уровень бокса.

К теме "Что мы можем сделать": промоутер Усика заговорил о переносе боя из-за травмы Фьюри

Тайсон пытается отсрочить сражение с Усиком?

После поединка все ожидали увидеть на ринге Александра Усика, наблюдавшего за боем в Саудовской Аравии. Украинец очень удивился моменту с нокдауном Тайсона.

Украинский чемпион мира вышел в ринг и провел импровизированную дуэль взглядов с "Жадным пузом", но официально никто не объявил о финальной дате поединка. Тогда поговаривают о 23 декабря или начале 2024 года, как вероятны даты встречи за абсолют.

Фьюри еще на ринге в глаза Александра первым заговорил о декабре этого года. А потом уже дал заднюю. Впоследствии выплыли слухи о травме "Цыганского короля", из-за которой его бой против Усика не состоится в текущем году, а не быстрее февраля 2024-го.

Промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал информацию о повреждениях британца. Представитель Усика заверил, что они готовы войти в ситуацию Фьюри, если действительно получил травму. Однако для переноса боя Тайсону следует пройти медицинское освидетельствование, которое официально подтвердит информацию о травме боксера.

Какая разница между поражением от Усика 23 декабря, 17 января или, скажем, 13 февраля? Существенной разницы нет. Чем скорее, тем лучше,

– заявил Красюк.

В противном случае "Жадное пузо" просто ищет новые оправдания, чтобы оттянуть момент боя против Усика. Похоже, что Тайсон боится встречи с украинцем, а смел он только на словах.