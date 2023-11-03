Фрэнк Уоррен назвал новую дату поединка за абсолют Александр Усик – Тайсон Фьюри. Промоутер "Жадного пуза" заявил, что его клиент готов побоксировать с украинцем не раньше следующего 2024 года.

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Уоррен: Дело не только в синяках, полученных Тайсоном в последнем поединке

Представитель "Цыганского короля" уже даже назвал дату боя – 2 марта, заверив, что IBF уже дала "добро" на это. По словам Уоррена, уже в ближайшее время об этом было объявлено официально.

Промоутер британца рассказал, почему бой за абсолют не может состояться 23 декабря 2023, как об этом говорилось ранее и заявлял сам Тайсон.

Дело не только в синяках, полученных Тайсоном в последнем поединке, но и в том, что он был в 12-недельном лагере, и у него родился ребенок. Это было тяжелое сражение, поэтому ему нужно вернуться домой и взять пару недель отпуска. А потом у нас есть шесть недель для тренировок. Если бы бой против Нганна был лёгким, то 23 декабря было бы очень надежной датой. Но когда Тайсон сказал, что все еще готов сразиться с Усиком, я ему возразил,

– сказал Уоррен.

Интересно, что в украинской команде ждут официальных подтверждений о травме Фьюри, о которой говорилось раньше.

Все ожидали, что финальную дату боя Усик-Фьюри объявят сразу после поединка британца против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, в котором очень сомнительную победу одержал Тайсон. Украинец вышел на ринг и даже провел дуэль взглядов с Тайсоном, опрокинувшись несколькими словами. Однако на этом все и кончилось.

Никаких официальных заявлений ни с одной из сторон не было. Хотя на ринге британец заговорил о декабре 2023-го, на что Усик ответил, что согласен подраться в этот день.

Но уже позже Фьюри снова дал заднюю, заверив, что хочет на время забыть о боксе, чтобы насладиться отдыхом с родными, ведь недавно в его семье состоялось пополнение.

После чего в прессе была информация, что бой с абсолютом могут перенести на февраль 2024-го. Но и эта, как оказалось дата, не стала окончательной. Поэтому следует ожидать лишь официального подтверждения, которое, надеемся, скоро.