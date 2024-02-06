2 февраля во время спарринга с хорватом Агроном Смакичи Тайсон Фьюри получил глубокое рассечение. Британскому боксеру наложили 11 швов, а поединок за абсолют перенесли на 18 мая.

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Красюк: Нельзя доверять этому видео

Ради своего оправдания, пострадавший продемонстрировал фото с рассечением глаза и видео злосчастного спарринга.

Александр Красюк подробно разобрал ролик с участием Тайсона Фьюри. По мнению промоутера, факт рассечения не вызывает сомнений. А вот то, каким образом "Цыганский король" получил рассечение, выглядит очень сомнительным. Отметим, что качество видео тоже очень низкое.

"Факт заключается в том, что нельзя доверять этому видео. И оно само собой ничего не доказывает. Так, фото вскрытие показывает факт. Сечка глубокая. Но получить вскрытие, пропустив апперкот в шлеме? Оставь. Говорят про локоть. Но как, черт возьми, можно донести локоть после апперкота? Что надо было сделать? Когда кто-то закричал, то почему он это сделал? Хорошо, они увидели кровь. В таком случае почему она не появилась на перчатке, когда Фьюри протирал глаз?

Слишком много вопросов. Видео выглядит неубедительно. Убеждают медицинское заключение и заявление о том, что он получил рассечение", – рассказал Красюк.

Отметим, что теперь саудиты застраховались от будущих форс-мажоров. Если Тайсон Фьюри снова сорвет поединок, тогда ему придется заплатить 10 миллионов евро. Впрочем, такую же сделку согласовал Александр Усик.