Тайсон Фьюри рассказал в ярких красках все детали злосчастного спарринга, во время которого получил рассечение глаза. Такой форс-мажор, по словам “Цыганского короля”, с ним происходит впервые.

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Фьюри наложили 11 швов

Дерзкий британец отверг все конспирологические теории и обвинения, будто он намеренно получил травму, или даже симулировал рассечение.

"В пятницу у меня было запланировано 12 раундов спаррингов с четырьмя разными ребятами. Во время пятого раунда я получил удар локтем в глаз, которое привело к рассечению.

Я поехал в больницу, мне наложили 11 швов. У меня есть справка от врача и так далее.

Дерьмо случается. Я никогда не получал травм перед боем, но все когда-нибудь происходит впервые", – рассказал Фьюри.

Напомним, что хорватский боксер Агрон Смакичи не согласен с обвинением в использовании запрещенного удара локтем во время спарринга. Он настаивает, что действовал в рамках правил.

Важно! Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года. Из-за травмы Фьюри организаторы мегафайта экстренно выбрали новую дату поединка – 18 мая 2024 года.