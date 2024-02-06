Эдди Хирн, промоутер Matchroom, высказал свои мысли относительно того, что Тайсон Фьюри может завершить карьеру в свете последней отсрочки боя с Александром Усиком. Он также прокомментировал его травму.

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Закончит ли Фьюри карьеру

Он отметил, что не может говорить от имени Фьюри, но считает, что боксер захочет продолжать свою карьеру и доказать, что все спекуляции относительно его возможного ухода из спорта - несправедливы.

Хирн признал, что возможность сноса с возрастом есть для всех, однако он надеется, что поединок состоится как можно быстрее.4 февраля состоялись три матча 23-го тура АПЛ.

Усик – Фьюри: главное о бое