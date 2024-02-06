Эдди Хирн, промоутер Matchroom, высказал свои мысли относительно того, что Тайсон Фьюри может завершить карьеру в свете последней отсрочки боя с Александром Усиком. Он также прокомментировал его травму.
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Закончит ли Фьюри карьеру
Он отметил, что не может говорить от имени Фьюри, но считает, что боксер захочет продолжать свою карьеру и доказать, что все спекуляции относительно его возможного ухода из спорта - несправедливы.
Хирн признал, что возможность сноса с возрастом есть для всех, однако он надеется, что поединок состоится как можно быстрее.4 февраля состоялись три матча 23-го тура АПЛ.
Усик – Фьюри: главное о бое
- Тайсон Фьюри снова отсрочил бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе из-за травмы, полученной во время спарринга. Он был запланирован на 17 февраля.
- Полученное повреждение "лишает его какой-либо возможности" провести бой в саудовском Эр-Рияде через две недели.
- Это уже второй раз, когда бой Усик – Фьюри переносится из-за британского боксера. Сначала неофициальную дату в декабре перенесли на февраль после тяжелого боя чемпиона WBC с дебютантом профессионального бокса Франсисом Нганну осенью 2023 года.
- Боксеры выйдут на ринг 18 мая 2024 года. Место встречи неизменно – Эр-Рияде, Саудовская Аравия.