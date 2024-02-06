2 лютого під час спарингу з хорватом Агроном Смакічі Тайсон Ф'юрі отримав глибоке розсічення. Британському боксеру наклали 11 швів, а поєдинок за абсолют перенесли на 18 травня.

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Красюк: Не можна довіряти цьому відео

Заради свого виправдання, потерпілий продемонстрував фото з розсіченням ока та відео злощасного спарингу.

Олександр Красюк детально розібрав ролик за участю Тайсона Ф'юрі. На думку промоутера, факт розсічення не викликає сумнівів. А от те, яким чином "Циганський король" отримав розтин, виглядає дуже сумнівним. Зазначимо, що якість відео теж дуже низька.

"Факт полягає в тому, що не можна довіряти цьому відео. І воно саме собою нічого не доводить. Так, фото розсічення показує факт. Січка глибока. Але отримати розтин, пропустивши аперкот у шоломі? Залиште. Говорять про лікоть. Але як, чорт забирай, можна донести лікоть після аперкоту? Що треба було вдіяти? Коли хтось закричав, то чому він це зробив? Добре, вони побачили кров. У такому разі чому вона не з'явилася на рукавичці, коли Ф'юрі протирав око?

Занадто багато питань. Відео виглядає непереконливо. Переконують медичний висновок та заява про те, що він отримав розсічення", – розповів Красюк.

Зазначимо, що тепер саудити застрахувалися від майбутніх форс-мажорів. Якщо Тайсон Ф'юрі знову зірве поєдинок, тоді йому доведеться заплатити 10 мільйонів євро. Втім, таку ж угоду погодив Олександр Усик.