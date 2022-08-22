Фартовая Саудовская Аравия: когда и где Усик может сразиться с Фьюри за абсолют

Александр Усик защитил чемпионские титулы в реванше с Энтони Джошуа. Впереди украинского боксера может быть бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Этого боя ждут все

По информации издания, бой за абсолют может принять Саудовская Аравия. Поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри может состояться еще в 2022 году, а точнее 17 декабря.

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Интересно, что на следующий день (18 декабря) в соседнем Катаре состоится финал чемпионата мира-2022 по футболу.

Министр спорта Саудовской Аравии принц Мохаммед Абулазиз заверил, что они заинтересованы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. По его словам, Усик и Фри могут выйти на ринг в городе Эр-Рияд.

Бой за абсолют принесет боксерам гонорары более чем в 40 миллионов долларов.

Сейчас у Фьюри еще несколько дней времени, чтобы окончательно определиться со своим будущим. WBC дал "Цыганскому королю" время до 26 августа. Если Тайсон официально закончит карьеру, его титул станет вакантным.

Усик приглашает Фьюри на ринг