В конце августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Триумф в поединке-реванше позволил украинцу оставить при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь же украинец намерен встретиться с Тайсоном Фьюри ради боя за звание абсолютного чемпиона. Именно "Цыганскому королю" сейчас принадлежит пояс WBC.

Менеджер Усика Эгис Климас не верит, что его клиент сможет побить Фьюри. Впрочем, менеджер объяснил, почему ожидает победу Александра.

Фьюри – большой парень. Едва ли Усик может побить его, но Усик может его победить. Есть большая разница между "побить" и "победить". Усик избил Тони Белью, Усик победил Энтони Джошуа, но не побил его, а именно победил. Просмотрите их второе сражение и посчитайте, сколько нокаутирующих ударов выпустил Усик. Он победил абсолютно в каждом раунде, но не побил его. А с Фьюри они будут как кот с мышью. Не буду ничего говорить о Фьюри, не собираюсь думать о его команде. У него есть своя команда, у него есть советники. Пусть с ним работают,

– заявил Климас.

Состоится ли бой Усик – Фьюри?

Напомним, что после победы над Джошуа Усиком вызвал Тайсона Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона. Сначала "Цыганский король" объявил об уходе на пенсию, однако позже согласился на поединок.

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Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году. Поэтому бой Усик – Фьюри под угрозой срыва, а обладатель пояса WBC теперь хочет сразиться с Джошуа. В свою очередь менеджер Фьюри ожидает бой в марте 2023 года.