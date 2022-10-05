Тайсон Фьюри в спарринге с ребенком показал, что ждет в их поединке Александра Усика, пишет 24 канал .
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Фьюри сравнил Усика с ребенком
Сегодня Тайсон Фьюри провел спарринг с "Александром Усиком" в спортзале,
– написал журналист.
Видео по тренировкам Фьюри
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, недавно рассказал, что его клиент не выйдет на ринг против Тайсона Фьюри . Он объяснил, что их не устроили условия "цыганского короля".
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подчеркнул, что главной целью его клиента является бой с Александром Усиком . По его словам, этот поединок может пройти уже в начале 2023 года.
Тайсон уже вернулся к тренировкам , недавно он опубликовал кадры по своей подготовке.