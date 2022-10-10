У кінці серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Тріумф у поєдинку-реванші дозволив українцю залишити при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик звинуватив Ф'юрі у зраді фанатам: гаряча заява боксера

Тепер же українець має намір зустрітись із Тайсоном Ф'юрі задля бою за звання абсолютного чемпіона. Саме "Циганському королю" нині належить пояс WBC.

Менеджер Усика Егіс Клімас не вірить, що його клієнт зможе побити Ф'юрі. Втім, менеджер пояснив, чому очікує на перемогу Олександра.

Ф’юрі – великий хлопець. Навряд чи Усик може побити його, але Усик може його перемогти. Є велика різниця між "побити" й "перемогти". Усик побив Тоні Белью, Усик переміг Ентоні Джошуа, але не побив його, а саме переміг. Передивіться їхній другий бій та порахуйте, скільки нокаутувальних ударів випустив Усик. Він переміг абсолютно в кожному раунді, але не побив його. А з Ф’юрі вони будуть, як кіт із мишею. Не говоритиму нічого про Ф’юрі, не збираюся думати про його команду. У нього є своя команда, в нього є радники. Нехай із ним працюють,

– заявив Клімас.

Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі?

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа Усик викликав Тайсона Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона. Спершу "Циганський король" оголосив про відхід на пенсію, однак пізніше погодився на поєдинок.

Читайте також Ф'юрі показав, що чекає на Усика в їхньому поєдинку: відео з тренувань

Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році. Тому бій Усик – Ф'юрі під загрозою зриву, а володар поясу WBC тепер хоче битися із Джошуа. У свою чергу менеджер Ф'юрі очікує на бій у березні 2023 року.