"Очень по-философски": промоутер Фьюри рассказал о реакции британца на поражение
Источник:Boxing Scene
Фрэнк Уоррен рассказал о реакции Тайсона Фьюри на проигрыш в бою с Александром Усиком. Он отметил, что британец готовится к реваншу.
В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
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Реакция Фьюри на поражение
Фрэнк Уоррен рассказал, что британец очень "по-философски" и ждет реванша.
На ринге Тайсон сказал, что хочет провести реванш. В раздевалке он сказал, что хочет реванш. Через несколько дней после боя, когда он вернулся домой, и мы говорили, Тайсон сказал, что хочет реванш. Фьюри настроен очень по-философски. Безусловно, он расстроен, но настроен по-философски. Ему казалось, что он победил. Но это был близкий бой,
– заявил промоутер Тайсона.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на октябрь 2024 года.