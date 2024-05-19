Британский боксер не разочаровывается, ведь впереди у него будет реванш. Второй поединок между боксерами ориентировочно состоится уже в октябре 2024-го года.

Стоит увидеть Нокдаун и кровь Фьюри: как Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте – видеообзор

Фьюри уверен, что фактор войны в Украине сыграл в пользу Усика

После поражения "Цыганский король" вспомнил о войне в Украине.

Мы оба провели хороший бой. Лучшее, что мы могли сделать. И вы знаете, его страна находится в состоянии войны. Итак, люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны. Но не поймите неправильно, по моему мнению, я выиграл этот бой, я вернусь. У нас есть пункт о реванше,

– заявил Фьюри.

Напомним, что Тайсон проиграл Усику по раздельному решению судей. Впоследствии в сети появились все подсчеты судей. Хотя сам британец заявлял, что его подсчеты были другими и в его пользу.

Усик поблагодарил соперника за поединок, которого так долго все ждали.

Отметим, что поединок мог закончиться раньше, чем после всех 12 раундов. В 9-м Фьюри побывал в нокдауне. Только канаты и гонг спасли Тайсона от нокаута. После боя промоутер Усика заговорил, что судья украл чистый нокаут у Александра.