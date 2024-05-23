У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Реакція Ф'юрі на поразку

Френк Воррен розповів, що британець дуже "по-філософськи" і чекає реваншу.

На рингу Тайсон сказав, що хоче провести реванш. У роздягальні він сказав, що хоче реванш. Через кілька днів після бою, коли він повернувся додому, і ми говорили, Тайсон сказав, що хоче реванш. Ф’юрі налаштований дуже по-філософськи. Безумовно, він засмучений, але налаштований по-філософськи. Йому здавалося, що він переміг. Але це був близький бій,

– заявив промоутер Тайсона.

Нагадаємо. Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександру Усику віддали перемогу, бо в його країні йде війна. Також пізніше британець розповів, що, якби він знав, що українець перемагає за очками, то одразу нокаутував би його.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року.