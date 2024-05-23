В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Реакция Фьюри на поражение

Фрэнк Уоррен рассказал, что британец очень "по-философски" и ждет реванша.

На ринге Тайсон сказал, что хочет провести реванш. В раздевалке он сказал, что хочет реванш. Через несколько дней после боя, когда он вернулся домой, и мы говорили, Тайсон сказал, что хочет реванш. Фьюри настроен очень по-философски. Безусловно, он расстроен, но настроен по-философски. Ему казалось, что он победил. Но это был близкий бой,

– заявил промоутер Тайсона.

Напомним. Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Александру Усику отдали победу, потому что в его стране идет война. Также позже британец рассказал, что, если бы он знал, что украинец побеждает по очкам, то сразу нокаутировал бы его.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на октябрь 2024 года.