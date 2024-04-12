Однако в последнее время все больше появляется разговоров, что этого может не произойти. Промоутеры Боб Арум и Эдди Хирн заявляли, что есть вероятность проведения одного боя, после чего "Цыганский король" должен встретиться с Энтони Джошуа.

Читайте также "Никто не знает, что у него в голове": украинский чемпион сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Фьюри не "сливается" от реванша

Эти слухи прокомментировал Тайсон Фьюри. Он высказался о возможном титульном бое против своего земляка, заявив, что отмена реванша с Александром Усиком является почти невозможной.

Бой против Джошуа? Я не смотрю за спину Усику. Александр не скажет: "Хорошо, я отказываюсь от 75 миллионов за реванш. Просто дайте мне 50 тысяч, и я отступлю в сторону". Вы действительно думаете, что есть какие-то шансы, что это произойдет? Я так не думаю,

– заявил британец.

Интересно. Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что он на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером среди боксеров. Бешеную сумму денег ему предложил Турки Аль аш-Шейх, для их получения британскому боксеру надо провести 10 боев.

Напомним, что накануне британский боксер поделился новостями из своего тренировочного лагеря. Он заявил, что находится в фантастической физической форме и назвал свое "секретное оружие" в подготовке к "бою века" против Александра Усика.