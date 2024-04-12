Проте останнім часом усе більше з'являється розмов, що цього може не статися. Промоутери Боб Арум та Едді Хірн заявляли, що є ймовірність проведення одного бою, після чого "Циганський король" має зустрітися з Ентоні Джошуа.

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Ф'юрі не "зливається" від реваншу

Ці чутки прокоментував Тайсон Ф'юрі. Він висловився про можливий титульний бій проти свого земляка, заявивши, що скасування реваншу з Олександром Усиком є майже неможливим.

Бій проти Джошуа? Я не дивлюся за спину Усику. Олександр не скаже: "Добре, я відмовляюся від 75 мільйонів за реванш. Просто дайте мені 50 тисяч, і я відступлю вбік". Ви справді думаєте, що є якісь шанси, що це станеться? Я так не думаю,

– заявив британець.

Цікаво. Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що він є на шляху до того, щоб стати першим мільярдером серед боксерів. Шалену суму грошей йому запропонував Турки Аль аш-Шейх, для їх отримання британському боксеру треба провести 10 боїв.

Нагадаємо, що напередодні британський боксер поділився новинами зі свого тренувального табору. Він заявив, що перебуває у фантастичній фізичній формі та назвав свою "секретну зброю" в підготовці до "бою століття" проти Олександра Усика.