Проте останнім часом усе більше з'являється розмов, що цього може не статися. Промоутери Боб Арум та Едді Хірн заявляли, що є ймовірність проведення одного бою, після чого "Циганський король" має зустрітися з Ентоні Джошуа.
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Ф'юрі не "зливається" від реваншу
Ці чутки прокоментував Тайсон Ф'юрі. Він висловився про можливий титульний бій проти свого земляка, заявивши, що скасування реваншу з Олександром Усиком є майже неможливим.
Бій проти Джошуа? Я не дивлюся за спину Усику. Олександр не скаже: "Добре, я відмовляюся від 75 мільйонів за реванш. Просто дайте мені 50 тисяч, і я відступлю вбік". Ви справді думаєте, що є якісь шанси, що це станеться? Я так не думаю,
– заявив британець.
Нагадаємо, що напередодні британський боксер поділився новинами зі свого тренувального табору. Він заявив, що перебуває у фантастичній фізичній формі та назвав свою "секретну зброю" в підготовці до "бою століття" проти Олександра Усика.