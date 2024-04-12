В андеркарде этого поединка выйдет в ринг еще один украинец Даниэль Лапин. Сейчас он находится в тренировочном лагере вместе со своим звездным земляком, с которым вместе готовится к вечеру бокса.

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Лапин о тренировочном лагере с Усиком

26-летний боксер полутяжелой весовой категории рассказал о подготовке к бою против португальца Октавиу Пудивитра (9-1, 4 КО), на кону которого будет стоять титул WBA Continental. Он заявил, что держит тяжелая подготовка, но все происходит в позитивной атмосфере:

Мы вместе с Усиком проводим этот сбор. Много работы, ранние подъемы и хорошее настроение присутствуют на подготовке. Такая монотонная и тяжелая работа иногда бывает изнурительной. Но, как всегда с Александром и нашей командой, не бывает грустно, потому что мы много общаемся. У него очень сильная энергетика, поэтому никто никогда не падает духом.

Даниэль Лапин заявил, что серьезно настроен одержать победу 18 мая и поблагодарил Силы обороны за возможность представлять Украину на международной арене.

"Поединок будет состоять из 10 раундов. Конечно, я всегда отношусь серьезно к любому сопернику. Октавиу – это опытный боксер в хорошей физической форме, но и я сейчас в лучших кондициях, чем когда-либо был. Я буду защищать свой титул IBO Continental, а также на кону боя будет титул WBA Continental, который я хочу завоевать.

Я очень благодарен Александру за эту возможность, ведь это такой большой шаг в моей карьере. Спасибо ВСУ за возможность представить нашу страну на таком большом ивенте", – сказал Лапин.

Прогноз на "бой века"

Украинский боксер также сделал прогноз на главное событие вечера бокса, который состоится на "Kingdom Arena". Он убежден, что Усик победит, главное, чтобы Фьюри не отказался от поединка:

У меня нет сомнений, Александр на голову выше Фьюри по технике, выносливости и боксерскому IQ. Может ли Фьюри отказаться снова от поединка – я не знаю. Никто не знает, что у него в голове.

Справка. Для Даниэля Лапина бой против Октавиу Пудивитра станет юбилейным на профессиональном уровне. Сейчас он провел 9 поединков – все победы.

Напомним, что ранее прогноз на бой Усик – Фьюри сделал легендарный Дюк Маккензи. Он также отметил боксерский IQ украинца и считает, что именно Александр одержит победу в битве за абсолют.