Однако этого может не произойти. По крайней мере, на это указывает риторика промоутеров “Цыганского короля” и Энтони Джошуа.

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Британское дерби может состояться в 2024 году

Сначала Боб Арум заявил, что одного боя может быть достаточно между Усиком и Фьюри, если британец одержит уверенную победу. Теперь же Эдди Хирн рассказал, что Эй Джей и "Жадное пузо" могут выйти в ринг уже в этом году.

Поскольку чемпионат по дартсу проходит в декабре и январе, я скажу, что бой Фьюри против Эй Джея может состояться в этом году. Поэтому я скажу, что бой Фьюри против Эй Джея состоится первым,

– сказал Хирн.

К слову. Ранее реванш боя Усик – Фьюри планировался ориентировочно на октябрь 2024 года, поэтому времени на восстановление к бою с Эй Джеем у британца практически не останется, если бой все же состоится.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри заявлял, что никогда не выйдет в ринг с Энтони Джошуа, однако сейчас его мнение изменилось. О желании провести бой с "Цыганским королем" также заявил уже и сам Эй Джей.