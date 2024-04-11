Организатор "боя века" Турки Аль аш-Шейх предложил Тайсону Фьюри контракт на 10 поединков. Если "Цыганский король" выполнит условия соглашения, то станет самым богатым боксером мира.
Читайте также Получил свое секретное оружие, – Фьюри рассказал об особенностях подготовки к бою с Усиком
Фантастическое предложение для Фьюри
Британец был на седьмом небе от предложения саудовских шейхов. Возможность стать миллиардером затмила все предыдущие заявления "Жадного пуза".
Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, самый оплачиваемый в боксе,
– заявил Фьюри.
После такого щедрого предложения "Цыганский король" заявил, что и дальше будет сотрудничать с Саудовской Аравией, чтобы получать самые большие гонорары в мире.
Расточительство или расчет
- Отметим, что Тайсон Фьюри едва не провалил бой против дебютанта Фрэнсиса Нганну. Имидж непобедимого бойца пошатнулся после нокдауна, в котором побывал британец.
- Эксперты отмечают, что после Владимира Кличко Фьюри не встречался с серьезными соперниками. Существует мнение, что для британца специально подбирали слабых соперников: Нганну, Уайт, Чисора.
- Начиная с 2018 года Фьюри провел десять поединков. Если он будет выступать в том же графике, то контракт с саудитами на 10 боев закончится в 2030 году. Тогда "Цыганскому королю" исполнится 41 год.
- Поставить точки над "і" должен бой за абсолют с Александром Усиком. Этот поединок даст ответ, кто настоящий король хевивейта.