Наконец состоялся долгожданный поединок за абсолют между Усиком и Фьюри. Александра и Тайсон провели 12-раундовый поединок, который мог закончиться еще в 9-м раунде, когда британец побывал в нокдауне.

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Судейские подсчеты

Однако гонг и канаты спасли Тайсона от досрочного поражения.

Пока боксеры отдыхали от изнурительного поединка, общаясь между собой, судьи считали баллы. По раздельному решению победу таки отдали Александру Усику.

После боя в сети опубликовали все подсчеты судей главного поединка вечера бокса, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.



Судейские записки Усик – Фьюри / Фото Дэна Рафаэля

Интересно, что еще на ринге Тайсон заявил, что по его подсчетам, именно он должен был победить, а не Александр. Однако заверил, что не делает из этого трагедию. Впереди у боксеров еще реванш, который, вероятно, состоится в октябре 2024-го.

Усик на ринге согласился дать второй шанс "Цыганскому королю", который, как будто по-отечески, поцеловал Усика в голову после финального раунда поединка.