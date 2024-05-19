В Эр-Рияде завершился главный боксерский поединок этого года. Украинец Александр Усик сражался с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, пишет 24 Канал.

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Тайсона спасли от нокаута

Александр смог одолеть "Цыганского короля" раздельным решением судей и стал обладателем четырех поясов в супертяжелом весе. Впрочем, поединок мог завершиться раньше.

В девятом раунде Усик существенно доминировал над соперником и перед перерывом выдал серию точных ударов по британцу. Фьюри ощутимо поплыл и был готов упасть на ринг.

Видео нокдауна Фьюри:

Однако судья решил остановить бой и засчитать нокдаун Тайсона, хотя не оказался тремя конечностями на канвасе. При этом технический нокаут американский арбитр Марк Нельсон тоже не засчитал.

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Отметим, что для Фьюри это первое поражение на профессиональном уровне. До этого британец выиграл 34 из 35-ти боев, а также один из них свел к ничьей. А вот для Усика это 22-я победа в 22-х боях.