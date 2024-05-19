В ярком бою победу одержал украинский боксер. Ему преимущество по очкам отдали два из трех рефери, пишет 24 Канал.

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О чем говорили Усик и Фьюри после боя

После завершения поединка соперники провели короткий разговор. Тайсон Фьюри подошел в угол команды Александра Усика и продемонстрировал поведение, которое было совершенно несвойственно ему до старта битвы.

Во время беседы украинский боксер признался, что начал готовиться к бою против "Цыганского короля" еще в 2008 году, а британец проявил дружелюбие и заявил о желании провести отпуск с семьей Александра Усика.

Более того, англичанин рассказал, что хочет для этого приехать в Украину, а также позвал новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в свой дом.

Смотрите видео с разговором Усика и Фьюри в ринге

Правда, после объявления результата Тайсон Фьюри снова включил свою другую сторону и заявил, что Александру Усику подарили победу из-за войны в Украине.

Напомним, что осенью между боксерами ожидается реванш. Они оба подтвердили готовность выйти в ринг друг против друга снова. На кону будет стоять 3 чемпионских пояса – WBC, WBO и IBO.