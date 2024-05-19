Боксеры в очной встрече определяли имя первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте за последнюю четверть века. Победителем зрелищного боя стал украинский боксер.

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Почему Усик после боя отправился в больницу после боя

Александр Усик победил британца по очкам раздельным решением судей. После объявления результата украинец не сразу отправился на пресс-конференцию, а поехал в больницу.

Как сообщил известный инсайдер Майкл Бенсон, у него обнаружили подозрение на перелом челюсти. Эту информацию впоследствии прокомментировал промоутер украинского абсолютного чемпиона Александр Красюк:

Надо было провести проверку челюсти. Ничего такого, но процедуру нужно было выполнить.

Он заявил, что речь идет не о переломе, но дополнительную информацию не может предоставить, ведь МРТ Усику еще не делали. По словам Красюка, ничего нового не случилось, а в украинского чемпиона эта проблема существует уже долгое время.

Интересно. Победу Александра Усика уже прокомментировали Андрей Шевченко й Владимир Кличко, которые присутствовали на "бою века". Оба они в восторге от выступления новоиспеченного абсолютного чемпиона мира.

Отметим, что между Усиком и Фьюри состоится еще одна битва. Реванш ожидается в октябре нынешнего года.