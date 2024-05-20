Украинский боксер одержал яркую победу. Он смог перевернуть ход боя. продемонстрировав доминацию в чемпионских раундах.

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Кого обвинил Фьюри

Судьи отдали Александру Усику победу раздельным решением – 115:112, 113:114, 114:113. Сразу после поединка с таким результатом не согласился Тайсон Фьюри – он заявил, что украинец победил, потому что его страна находится в состоянии войны и это повлияло на баллы рефери.

Теперь же британский боксер, комментируя свое первое поражение в карьере, рассказал о еще одних виновниках. Он упрекнул свою команду, которая просчиталась во время "боя века".

Я не судья и не могу судить бой, пока я его провожу. Если бы команда сказала мне перед последним раундом, что я проигрываю, я бы пошел и попытался закончить бой досрочно, но все в углу считали, что мы побеждаем. Все, что мне нужно было делать, – это продолжать боксировать и делать то, что я делаю, и я делал это,

– сказал Фьюри.

Напомним, что накануне поражение "Цыганского короля" также прокомментировал промоутер Эдди Хирн. В частности, он вспомнил спорное решение судьи, который в девятом раунде спас Тайсона Фьюри от нокаута.

Интересно. Благодаря победе на "Kingdom Arena" Александр Усик стал лишь третьим боксером в современной истории, кто становился абсолютным чемпионом в разных весовых категориях. Раньше это удавалось только Теренсу Кроуфорду и Наои Иноуэ.

Отметим, что уже совсем скоро должен состояться реванш Усик – Фьюри. Он запланирован на октябрь 2024 года и оба боксера согласились на его проведение сразу после первого боя.