В Эр-Рияде определился абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе. В ярком поединке Александр Усик победил Тайсона Фьюри и объединил все титулы хевивейта.
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Хирн: Как Тайсон выжил, я не знаю
Британский промоутер Эдди Хирн считает победу Усика вполне заслуженной. Девятый раунд стал решающим в поединке. Рефери не должен был останавливать бой и зафиксировать нокаут.
"Мне показалось, что Фьюри контролировал ситуацию и выглядел фантастически в седьмом и восьмом раундах. Девятый был, очевидно, очень сильным, и как Тайсон выжил, я не знаю.
В бою за абсолютное чемпионство, когда боец не касается канваса, я не думаю, что его следует останавливать. Но Фьюри был абсолютно без сил", – сказал
Хирн также рассказал, что по мнению Джошуа Усик легко победил великана Фьюри.
Видео нокдауна в поединке Усик – Фьюри
Скандальное решение рефери
- В девятом раунде после серии мощных ударов Усика Фьюри поплыл. От падения бывшего чемпиона WBC спасли канаты.
- Рефери остановил бой и медленно начал отсчет. После этого прозвучал гонг и Тайсон имел возможность прийти в себя.
- По мнению Александра Красюка, рефери украл нокаут у Усика.