В Эр-Рияде определился абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе. В ярком поединке Александр Усик победил Тайсона Фьюри и объединил все титулы хевивейта.

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Хирн: Как Тайсон выжил, я не знаю

Британский промоутер Эдди Хирн считает победу Усика вполне заслуженной. Девятый раунд стал решающим в поединке. Рефери не должен был останавливать бой и зафиксировать нокаут.

"Мне показалось, что Фьюри контролировал ситуацию и выглядел фантастически в седьмом и восьмом раундах. Девятый был, очевидно, очень сильным, и как Тайсон выжил, я не знаю.

В бою за абсолютное чемпионство, когда боец не касается канваса, я не думаю, что его следует останавливать. Но Фьюри был абсолютно без сил", – сказал

Хирн также рассказал, что по мнению Джошуа Усик легко победил великана Фьюри.

Видео нокдауна в поединке Усик – Фьюри

Скандальное решение рефери