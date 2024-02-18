Утечка информации о нокдауне Фьюри появилась в СМИ. В лагере "Цыганского короля" даже начались поиски "крысы", которая сливала инсайды.

Читайте также Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком после жуткого рассечения

Лерена опроверг инсайды о нокдауне Фьюри

Прояснил ситуацию с нокдауном южноафриканский боксер Кевин Лерена, который тоже был спарринг-партнером Тайсона Фьюри. Он не рассказал подробностей поединка британца и Опетая, но не подтвердил нокдаун.

"Я буду откровенным: я не говорю о бойцах или о том, что произошло в спаррингах. Есть определенный этикет и кодекс. Я могу сказать лишь одно: нет, Джей Опетая не нокаутировал Тайсона Фьюри. Точно нет. Но, конечно, я не обсуждаю спарринги.

Когда спаррингуют другие бойцы, ты должен уважать их и не говорить то, что произошло на ринге. Но если отвечать на ваш вопрос – то нет, Опетая не нокаутировал Фьюри", – рассказал Лерена.

Отметим, что Тайсон Фьюри подбирал боксер для спаррингов, которые манерой боя и габаритами напоминали Александра Усика. 28-летний Джей Опетая имеет рост 191 сантиметр. На профессиональном ринге он еще не знает горечи поражений. Австралиец одержал 24 победы, в том числе 19 нокаутом.

Опетая находился в лагере Фьюри, но покинул его после 5 раундов спарринга.

К слову. Организаторы мегафайта Усик – Фьюри застраховались от "травм" британца. В случае, если "Цыганский король" снова возьмет больничный, тогда украинский боксер проведет бой против Хрговича. Однако дату поединка больше не будут переносить.