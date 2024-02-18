Витік інформації про нокдаун Ф'юрі з'явився у ЗМІ. У таборі "Циганського короля" навіть розпочалися пошуки "криси", яка зливала інсайди.

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Лерена спростував інсайди про нокдаун Ф'юрі

Прояснив ситуацію з нокдауном південноафриканський боксер Кевін Лерена, який теж був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі. Він не розповів подробиць поєдинку британця та Опетая, але не підтвердив нокдаун.

"Я буду відвертим: я не говорю про бійців або про те, що сталося в спарингах. Є певний етикет та кодекс. Я можу сказати лише одне: ні, Джей Опетая не нокаутував Тайсона Ф'юрі. Точно ні. Але, звісно, я не обговорюю спаринги.

Коли спарингують інші бійці, ти маєш поважати їх і не говорити те, що сталося на рингу. Але якщо відповідати на ваше запитання – то ні, Опетая не нокаутував Ф'юрі", – розповів Лерена.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі підбирав боксер для спарингів, які манерою бою та габаритами нагадували Олександра Усика. 28-річний Джей Опетая має зріст 191 сантиметр. На професійному рингу він ще не знає гіркоти поразок. Австралієць здобув 24 перемоги, в тому числі 19 нокаутом.

Опетая перебував у таборі Ф'юрі, але покинув його після 5 раундів спарингу.

До слова. Організатори мегафайту Усик – Ф'юрі застрахувалися від "травм" британця. У випадку, якщо "Циганський король" знову візьме лікарняний, тоді український боксер проведе бій проти Хрговича. Однак дату поєдинку більше не будуть переносити.