Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился несколькими такими инсайдами. По его информации, Тайсон Фьюри выглядел слишком слабо во время спаррингов, а во время одного из тренировочных боев Джей Опетая отправил на пол претендента на абсолют.
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Дыма без огня не бывает
Такая утечка инсайдов не могла произойти без присутствия информатора в лагере Фьюри. В этом уверен менеджер обладателя титула WBC Спенсер Браун.
"Джонни Нельсон. У него есть крот в нашем лагере. Мы везде копаем, потому что он где-то есть. В лагере есть информатор, и у меня есть один конкретный подозреваемый.
Кто бы ни был стукачом – он делал это не очень хорошо, потому что все неправильно понимал. Джей Опетая нокаутировал Фьюри... Этого просто не было.
Тайсон был в огне. Спарринг был настолько хорошим, что я отпраздновал его чизкейком. Был ли крот? Да, конечно, кто-то есть", – сообщил Браун.
Со слов менеджера Фьюри следует, что информатор действительно есть. Однако, если он сливает ложную информацию, то почему же Браун так обеспокоен? Возможно, действительно "Цыганский король" был в не самой лучшей форме.
Странная травма Фьюри
- Напомним, что Александр Усик намекнул на разгильдяйство Тайсона Фьюри. Команда "Цыганского короля" и он сам не профессионально относились к подготовке к спаррингам. Именно это стало следствием травмы глаза британца, из-за чего "Бой века" перенесли на 18 мая.
- Бывший чемпион мира Карл Фроч вообще заподозрил Фьюри во лжи. По его мнению, история с травмой "Цыганского короля" было инсценировкой.