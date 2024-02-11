Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился несколькими такими инсайдами. По его информации, Тайсон Фьюри выглядел слишком слабо во время спаррингов, а во время одного из тренировочных боев Джей Опетая отправил на пол претендента на абсолют.

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Дыма без огня не бывает

Такая утечка инсайдов не могла произойти без присутствия информатора в лагере Фьюри. В этом уверен менеджер обладателя титула WBC Спенсер Браун.

"Джонни Нельсон. У него есть крот в нашем лагере. Мы везде копаем, потому что он где-то есть. В лагере есть информатор, и у меня есть один конкретный подозреваемый.

Кто бы ни был стукачом – он делал это не очень хорошо, потому что все неправильно понимал. Джей Опетая нокаутировал Фьюри... Этого просто не было.

Тайсон был в огне. Спарринг был настолько хорошим, что я отпраздновал его чизкейком. Был ли крот? Да, конечно, кто-то есть", – сообщил Браун.

Со слов менеджера Фьюри следует, что информатор действительно есть. Однако, если он сливает ложную информацию, то почему же Браун так обеспокоен? Возможно, действительно "Цыганский король" был в не самой лучшей форме.

Странная травма Фьюри