Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман пообщался с британским боксером. Он рассказал, как чувствует себя Тайсон.

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Что известно о подготовке Тайсона Фьюри

"Это бокс. Травмы и переносы поединков случаются. Теперь я уверен, что это будет еще более серьезная битва. Обоим ребятам пришлось пережить большое разочарование. Сколько жертв, сколько терпения, сколько вложено труда, а потом одно рассечение и все откладывается.

Но Фьюри снова в спортзале. Я разговаривал с Тайсоном несколько дней назад. С ним все в порядке. Он готов продолжать работать. 18-го мая мы увидим одно из лучших событий в истории бокса", – говорит Сулейман.

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Недавно Фьюри получил рассечение во время спарринга в рамках подготовки к бою с Усиком. Из-за этого бой, который должен был состояться 17 февраля, – перенесли.

В контракте появился новый пункт: Фьюри будет наказан штрафом, если снова отменит поединок с Александром Усиком, что было требованием со стороны украинской команды.

Поединок перенесли уже во второй раз. Сначала он должен был состояться в декабре 2023 года, но после поединка с Франсисом Нганну в октябре британский боксер решил взять больше времени на восстановление.

Теперь бой запланирован на 18 мая 2024 года в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.