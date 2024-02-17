17 февраля должен был состояться "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако неожиданная травма британца во время спарринга заставила организаторов перенести битву на 18 мая.

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Бой Усика состоится при любых условиях

Сергей Лапин, менеджер и тренер Александра Усика, сообщил, что в контракте на бой появился пункт о замене боксера на случай форс-мажора. Если "Цыганский король" снова травмируется, то бой не будут переносить, а украинец будет драться с обязательным претендентом на пояс IBF в супертяжелом весе Филиппом Хрговичем.

"Я надеюсь, что Усик получит возможность свести счеты с Фьюри 18 мая. Но если Тайсон продолжит бегать, то у нас в контракте прописано условие, что его заменит Филип Хргович.

Хргович – это запасной соперник, поэтому вечер бокса состоится независимо от того, выйдет ли Фьюри на бой. Это также подтвердил Его Величество Турки Аль аш-Шейх", – сказал Лапин.

Напомним, что из-за Тайсона Фьюри бой за абсолют во второй раз переносится. Первая дата боя была согласована на декабрь 2023 года. Но из-за плохой формы "Цыганского короля" долгожданный бой перенесли на 17 февраля.

К слову. Свой последний бой Тайсон Фьюри провел против Фрэнсиса Нганну 28 октября 2023 года. Тогда британец побывал в нокдауне и выглядел неубедительно. Однако судьи раздельным решением отдали победу чемпиону WBC.