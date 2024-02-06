Он получил повреждение в тренировочном лагере во время спарринга. Вследствие пропущенного удара Тайсон Фьюри получил глубокое рассечение, поэтому ему пришлось 11 швов.

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Фьюри вел себя грязно в ринге

Хорватский боксер Агрон Смакичи, который нанес тот самый удар, впервые подробно прокомментировал события, ставшие причиной переноса боя за абсолют с 17 февраля. 33-летний спортсмен рассказал, что тот день не был похож на другие в тренировочном лагере – спарринг состоялся в другое время по сравнению с предыдущими боями, а Тайсон Фьюри при этом вел грязные игры, что и могло стать причиной травмы.

"Это был странный день. В течение двух недель я спарринговал с ним, мы проводили тяжелые спарринги по вечерам, но в тот день это было около полудня. Во время спарринга было много борьбы, а я также занимаюсь профессиональной борьбой, поэтому я имел несколько хороших моментов, когда я поставил его в неприятное положение.

Если вы посмотрите на удар, то это был чистый удар, но то, как он держал меня за голову... Он тянул мою голову вперед к себе. Поэтому, возможно, именно поэтому локоть тоже прошел в его лицо. Но прежде всего, это был удар. Это был ужасный несчастный случай", – сказал Смакичи.

Важно. Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри официально перенесли на 18 мая. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху 4 поясов.

Отметим, что накануне появилось фото специального пояса, за который будут соревноваться спортсмены. Он украшен золотом и серебром, а в центре изображена надпись "Undisputed Heawyweight Champion" (абсолютный чемпион супертяжелого веса – 24 Канал).